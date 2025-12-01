Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen ve hep devlet koruması altında olan Melek Teyze'i protokol defnetti

Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen ve hep devlet koruması altında olan Melek Teyze'i protokol defnetti

09:461/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Rize’de 79 yaşında vefat eden devlet himayesindeki yaşlı kadın, protokol tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Devletin himayesinde dönemin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen ve hep devlet koruması altında olan Melek Tepe, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kimsesi olmayan Tepe için dün ikindi vakti Sahil Camii’nde cenaze namazı kılındı. Tepe için taziyeleri ise Rize Valisi İhsan Selim Baydaş kabul etti.


Vali Baydaş ve protokol üyelerinin omuzlarında İslampaşa Mahallesi Rize Belediyesi Asri Mezarlığı’na getirilen Tepe’nın naaşı, burada dualarla defnedildi.







#rize
#yetiştirme yurdu
#çocuk esirgeme kurumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2 ARALIK SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER: Kar tatili açıklaması gelen iller hangileri? MEB ve Valilik açıklamaları