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Hayat

Dede mesleğini sürdürebilmek için iş yeri inşa etti: 9 metrekarelik dükkanda alın teri döküyor

12:04 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 12:04 - 7/07/2024 Pazar
AA

Hatay'da depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası Nebil Muratoğlu, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Dede mesleğinin son temsilcisi olduğunu anlatan Muratoğlu, "Maalesef kimseyi mesleğe ayarlayamadık. Bir oğlum var, o da okumak istedi ve kendi mesleğinin peşine koştu. Gittiği yere kadar, sağlığım el verdiğince nereye kadar giderse bu mesleği sürdüreceğim." diye konuştu.

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Hatay'da depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor.


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Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nebil Muratoğlu'nun dedesinden kalma iş yeri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.


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Depremlerde 15 yakınını, evini ve mesleği öğrendiği dedesinden kalma yaklaşık 150 yıllık ekmek teknesini kaybeden Muratoğlu, afetin ardından Antalya'ya taşındı.


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Mesleğinden ve memleketinden ayrı kalmaya dayanamayan Muratoğlu, yeniden Hatay'a dönerek bir ev kiraladı.


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Dede mesleği kalaycılığı yaşatmak için çalışmalar yapmaya karar veren Muratoğlu, yangın riski nedeniyle prefabrik çarşılarda iş yeri alamadı.


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Muratoğlu, bunun üzerine Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bir tanıdığının boş olan arazisine iş yeri yapmaya karar verdi.


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Kendi çabasıyla 9 metrekarelik yeni bir ekmek teknesi yapan Muratoğlu, bu yıl ocak ayından itibaren hemşehrilerine yeniden hizmet vermeye başladı.


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"Sağlığım el verdiğince mesleği sürdüreceğim"


Nebil Muratoğlu, mesleğini sürdürerek moral bulduğunu söyledi.

Dede mesleğinin son temsilcisi olduğunu anlatan Muratoğlu, "Maalesef kimseyi mesleğe ayarlayamadık. Bir oğlum var, o da okumak istedi ve kendi mesleğinin peşine koştu. Gittiği yere kadar, sağlığım el verdiğince nereye kadar giderse bu mesleği sürdüreceğim." diye konuştu.



#Hatay
#deprem
#kalaycılık
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