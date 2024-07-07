Dede mesleğini sürdürebilmek için iş yeri inşa etti: 9 metrekarelik dükkanda alın teri döküyor

Hatay'da depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası Nebil Muratoğlu, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Dede mesleğinin son temsilcisi olduğunu anlatan Muratoğlu, "Maalesef kimseyi mesleğe ayarlayamadık. Bir oğlum var, o da okumak istedi ve kendi mesleğinin peşine koştu. Gittiği yere kadar, sağlığım el verdiğince nereye kadar giderse bu mesleği sürdüreceğim." diye konuştu.

1 / 8 Hatay'da depremlerde iş yerini kaybeden kalaycı ustası, kendi imkanlarıyla inşa ettiği 9 metrekarelik iş yerinde dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor.



2 / 8 Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nebil Muratoğlu'nun dedesinden kalma iş yeri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.



3 / 8 Depremlerde 15 yakınını, evini ve mesleği öğrendiği dedesinden kalma yaklaşık 150 yıllık ekmek teknesini kaybeden Muratoğlu, afetin ardından Antalya'ya taşındı.



4 / 8 Mesleğinden ve memleketinden ayrı kalmaya dayanamayan Muratoğlu, yeniden Hatay'a dönerek bir ev kiraladı.



5 / 8 Dede mesleği kalaycılığı yaşatmak için çalışmalar yapmaya karar veren Muratoğlu, yangın riski nedeniyle prefabrik çarşılarda iş yeri alamadı.



6 / 8 Muratoğlu, bunun üzerine Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bir tanıdığının boş olan arazisine iş yeri yapmaya karar verdi.



7 / 8 Kendi çabasıyla 9 metrekarelik yeni bir ekmek teknesi yapan Muratoğlu, bu yıl ocak ayından itibaren hemşehrilerine yeniden hizmet vermeye başladı.

