Dede yadigarı mesleği yaşatmak için çiftlik kurdu: Şimdi bin metrelik alanda eğitim veriyor

Çiftlikte 6 at bulunduğunu, bu sayıyı ilkbaharda 11'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yüksek, "Babam 30 yıldır atlarla ilgileniyor ve katıldığı bazı özel rahvan at yarışlarında birçok şampiyonluğa imza attı. Bu tesisin kurulmasında babam en büyük destekçim oldu. Çiftliğimizde binicilik eğitimleri 9 dersten oluşuyor ve her ders yaklaşık bir saat sürüyor. İlk dersler biraz yorucu olabiliyor çünkü öğrenciler ata daha önce binmemiş olabiliyor. Şu ana kadar 18 kişiye eğitim verdik, safariye çıkacak kadar ata binmeyi öğrettik. Ayrıca bireysel biniş için gelenler de oluyor. Çiftliğimize gelenlere kahvaltı ve kahve hizmeti de sunuyoruz." diye konuştu.



