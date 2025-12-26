Depremde yerle bir olan Habibi Neccar Cami restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu

Hatay’da depremde yıkılan Habibi Neccar Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 27 Aralık Cumartesi günü ibadete açılacak. Caminin son halini gören vatandaşlar, çalışmaların aslına uygun olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay’da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu’daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı.
Depremde kuzey beden duvarının büyük hasar aldığı camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 27 Aralık tarihinde ibadete açılacak.
Habibi Neccar Cami’nin ayağa kalkmasının Antakya’nın ayağa kalkması anlamına geldiğini ifade eden Habibi Neccar Mahalle Muhtarı Fuat Gövce, "Habibi Neccar Camii Anadolu’nun ilk kurulan camisidir. Depremde çok büyük bir hasar gördü. Hasar gördükten sonra tekrardan onarım çalışmalarına başlandı. Caminin onarımı için sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. İnşallah Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Depremden sonra ilk onarım çalışmalarının başladığından bugüne kadar devamlı gelip gördüm. Camimiz aslına uygun, itina ve titizlikle yapılan çalışmalar ardından bu hale geldi. Caminin içi de depremden önceki hali gibi oldu, camimizin kısa zamanda bu hale geleceğini düşünmüyorduk. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Güzel restorasyon çalışmalarıyla Habibi Neccar Camii ayağa kalktı. Habibi Neccar Camii ayağa kalkması demek, Antakya’nın ayağa kalkması anlamına gelir. Depremde caminin sadece kıble duvarı ayaktaydı ve geri kalan her şey yıkılmıştı. Buradaki taşları içeride ayrıştırarak aslına uygun hale getirilip yerleştirildi" dedi.
Depremden sonra tanınmaz hale gelen Habibi Neccar Cami’nin onarımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden vatandaş Cemil Kerseoğlu, "Habibi Neccar Mahallesi’nde büyüdüğümüz için bu camiyi çok iyi bilen kişilerdeniz. Depremden sonra camiye geldiğimizde tanınmaz haldeydi. Caminin bu hale gelmesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Ben burada esnaflık yaptığım için çalışmalar çok güzel ve düzenli olarak gitti. Aynı şekilde Habibi Neccar Camii aynı düzen içerisinde yapıldı" ifadelerini kullandı.