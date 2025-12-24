Yeni Şafak
Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu tarafından darp edildiğini iddia etti

14:1424/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Dilan Polat, bu kez kardeşi Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini iddia etti. Yolunmuş saçlarını ve morarmış kollarının görüntülerini paylaşan Dilan Polat, bunun hesabını soracağını açıkladı.

2023 yılında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini iddia etti.



"Benim böyle bir kardeşim yok" diyerek story paylaşan Dilan Polat, kardeşinin kopardığı saçlarını ve vücudunda meydana gelen morluklarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Ablasının kendini darp ettiğini iddia eden Polat, kolundaki morlukları ve tırmalama izlerini paylaşarak altına "İçinde nasıl bir nefret varmış. İnanılmaz." notunu düştü.



#dilan polat
#sıla doğu
#kavga
