Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu tarafından darp edildiğini iddia etti

Dilan Polat, bu kez kardeşi Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini iddia etti. Yolunmuş saçlarını ve morarmış kollarının görüntülerini paylaşan Dilan Polat, bunun hesabını soracağını açıkladı.

1 /3 2023 yılında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini iddia etti.





2 /3 "Benim böyle bir kardeşim yok" diyerek story paylaşan Dilan Polat, kardeşinin kopardığı saçlarını ve vücudunda meydana gelen morluklarını sosyal medya hesabından paylaştı.



