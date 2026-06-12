Doktorlar şaştı kaldı: Sırtındaki 10 yıllık kitlenin içinden 1 buçuk kilogramlık tümör çıktı

"Ben 22 yıldır ortopedinin içindeyim ve hiç bu kadar büyük bir tümör çıkarmamıştım"

Hastanın ameliyat sürecini anlatan Uzm. Dr. Mehmet Özer Dökmeci, 22 yıllık meslek hayatında daha önce bu kadar büyük bir tümörle karşılaşmadığını belirterek "Hastamız yaklaşık 15 gün önce sırt bölgesinde yaklaşık 10 yıldır mevcut olan bir kitle büyümesiyle geldi. Kitle için birçok merkeze başvurduğunu ancak peki iyi sonuç alınamadığı için tarafımıza tedavi amaçlı bize başvurdu. Biz de yaptığımız muayene ve tetkikler sonrasında bir ameliyat planı yaptık.