Dünya bu keşfi konuşacak: Göbeklitepe'de bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak

12:0519/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
IHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’de bir insan heykelinin bulunduğunu açıkladı.

Şanlıurfa’yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte Göbeklitepe’ye gitti.


Burada açıklamada bulunan Bakan Ersoy, bir insan heykelinin bulunduğunu belirtti.


Bakan Ersoy açıklamasında, "Göbeklitepe’de yıllardır kesintisiz olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbeklitepe’nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe’de de rastlamıştık ancak Göbeklitepe’den çıkan bu yeni buluntu Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliğini taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Taş Tepeler kazılarında daha önceden Karahantepe ve Urfa Kalesinde insan heykelleri bulunmuştu.

