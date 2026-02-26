Yeni Şafak
Dünyanın dört bir yanına koşan Gamze Özçelik, Ramazan mesaisinde

08:3926/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyaç insanların imdadına koşan Gamze Özçelik, Ramazan ayında yine gönülleri fethetti.

Yaptığı yardımlarla sık sık takdir toplayan ünlü isim Gamze Özçelik, yardım destekleri dünyanın dört bir yanında yapmaya devam ediyor.



Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Afrika'nın zorlu koşullarına sahip ülkesi Sudan'a yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Özçelik, Gazze'ye battaniye yollayarak bir kez daha gönülleri fethetti



Mısır'dan Gazze'ye tır dolusu battaniye ve çadır gönderen Özçelik, "Gazze'de kış, barınaksız ve savunmasız yakalıyor. Soğuk gecelerde bir battaniye, bir çadır; sadece eşya değil, hayata tutunmanın bir yolu. Her teslimat, bir ailenin güvende hissetmesi, bir çocuğun üşümemesi demek. Soğuğa karşı bir örtü, belirsizliğe karşı bir umut" dedi.


Sudan'a giden ünlü isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Yine bir Ramazan, biz yine yollarda. Nice dua, nice gülümsemeye vesile olmak için"

