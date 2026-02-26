Dünyanın dört bir yanına koşan Gamze Özçelik, Ramazan mesaisinde

Mısır'dan Gazze'ye tır dolusu battaniye ve çadır gönderen Özçelik, "Gazze'de kış, barınaksız ve savunmasız yakalıyor. Soğuk gecelerde bir battaniye, bir çadır; sadece eşya değil, hayata tutunmanın bir yolu. Her teslimat, bir ailenin güvende hissetmesi, bir çocuğun üşümemesi demek. Soğuğa karşı bir örtü, belirsizliğe karşı bir umut" dedi.



