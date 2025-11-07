Dünyanın en büyük örümcek ağı bulundu: Üzerinde 111 bin örümcek yaşıyor

Bu örümcek metropolünde iki tür örümceğin yaşadığı belirtilirken bu türlerin, Tegenaria domestica ailesinden olan örümcekler olduğu bildirildi. Bu türlerin birlikte yaşamasınnı benzersiz olduğunu ifade eden yetkililer, nedenini ise yalnız yaşayan türlerin daha önce bu şekilde bir arada yaşadıklarının bilinmediği olarak açıkladı.





Phys.org'un haberine göre, bilim adamları koloninin güneş ışığı almayan ve yüksek düzeyde zehirli hidrojen sülfür gazı bulunan, yaşamaya elverişsiz bir ortam olan kükürt mağarasında nasıl hayatta kalabildiğini anlamakta zorlandılar.