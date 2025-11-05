Düzce'de 'Orman Yangını' tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) afetlere hazırlık kapsamında "Orman Yangını" tatbikatı gerçekleştirildi.
#Düzce
#Orman Yangını
#Tatbikat
