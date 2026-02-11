En az ve en çok boşanan şehirler belli oldu: TÜİK il il açıkladı

TÜİK 2025 verileriyle Türkiye’nin boşanma haritası ortaya çıktı. Türkiye’de 19 milyon 861 bin 472 kişi hiç evlenmemiş, 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, 3 milyon 567 bin 484 kişi boşanmış, 3 milyon 860 bin 754 kişi ise eşini yitirmiş durumda.

Boşanmış kişi sayısı 3,5 milyonu aşarken yetişkin nüfus içindeki oran yüzde 5,20 olarak hesaplandı. Boşanan kadınların nüfusa göre oranı yüzde 5,7, erkeklerin oranı ise yüzde 4,7 olarak tespit edildi.



