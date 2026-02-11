En az ve en çok boşanan şehirler belli oldu: TÜİK il il açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 nüfus verileri, boşanma oranlarının illere göre dağılımını ortaya koydu. Verilere göre Türkiye’de 3 milyon 567 bin boşanmış kişi bulunuyor. Bazı şehirlerde boşanma oranları dikkat çekici seviyelere ulaşırken, bazı illerde ise evliliklerin daha uzun sürdüğü görülüyor. İşte boşanmış nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu şehirler.
TÜİK 2025 verileriyle Türkiye’nin boşanma haritası ortaya çıktı. Türkiye’de 19 milyon 861 bin 472 kişi hiç evlenmemiş, 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, 3 milyon 567 bin 484 kişi boşanmış, 3 milyon 860 bin 754 kişi ise eşini yitirmiş durumda.
Boşanmış kişi sayısı 3,5 milyonu aşarken yetişkin nüfus içindeki oran yüzde 5,20 olarak hesaplandı. Boşanan kadınların nüfusa göre oranı yüzde 5,7, erkeklerin oranı ise yüzde 4,7 olarak tespit edildi.
EN ÇOK BOŞANMA YAŞANAN 10 İL
İzmir
Boşanmış nüfus 315.019, yetişkin nüfusa oran yüzde 8,37
Muğla
Boşanmış nüfus 77.133, yetişkin nüfusa oran yüzde 8,35
Antalya
Boşanmış nüfus 172.182, yetişkin nüfusa oran yüzde 7,65
Aydın
Boşanmış nüfus 68.517, yetişkin nüfusa oran yüzde 7,06
Yalova
Boşanmış nüfus 17.036, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,69
Eskişehir
Boşanmış nüfus 51.658, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,64
Balıkesir
Boşanmış nüfus 70.359, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,46
Mersin
Boşanmış nüfus 100.005, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,44
Tunceli
Boşanmış nüfus 4.729, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,43
Ankara
Boşanmış nüfus 310.558, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,40
EN AZ BOŞANMA YAŞANAN 10 İL
Hakkari
Boşanmış nüfus 1.687, yetişkin nüfusa oran yüzde 0,81
Şırnak
Boşanmış nüfus 3.906, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,01
Muş
Boşanmış nüfus 2.979, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,10
Siirt
Boşanmış nüfus 2.695, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,16
Bitlis
Boşanmış nüfus 3.082, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,20
Van
Boşanmış nüfus 10.243, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,30
Ağrı
Boşanmış nüfus 5.009, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,46
Batman
Boşanmış nüfus 6.825, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,47
Mardin
Boşanmış nüfus 9.946, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,59
Bingöl
Boşanmış nüfus 3.749, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,74