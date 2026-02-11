Yeni Şafak
En az ve en çok boşanan şehirler belli oldu: TÜİK il il açıkladı

11:2411/02/2026, Çarşamba
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 nüfus verileri, boşanma oranlarının illere göre dağılımını ortaya koydu. Verilere göre Türkiye’de 3 milyon 567 bin boşanmış kişi bulunuyor. Bazı şehirlerde boşanma oranları dikkat çekici seviyelere ulaşırken, bazı illerde ise evliliklerin daha uzun sürdüğü görülüyor. İşte boşanmış nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu şehirler.

TÜİK 2025 verileriyle Türkiye’nin boşanma haritası ortaya çıktı. Türkiye’de 19 milyon 861 bin 472 kişi hiç evlenmemiş, 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, 3 milyon 567 bin 484 kişi boşanmış, 3 milyon 860 bin 754 kişi ise eşini yitirmiş durumda.

Boşanmış kişi sayısı 3,5 milyonu aşarken yetişkin nüfus içindeki oran yüzde 5,20 olarak hesaplandı. Boşanan kadınların nüfusa göre oranı yüzde 5,7, erkeklerin oranı ise yüzde 4,7 olarak tespit edildi.


EN ÇOK BOŞANMA YAŞANAN 10 İL

İzmir

Boşanmış nüfus 315.019, yetişkin nüfusa oran yüzde 8,37


Muğla

Boşanmış nüfus 77.133, yetişkin nüfusa oran yüzde 8,35


Antalya

Boşanmış nüfus 172.182, yetişkin nüfusa oran yüzde 7,65

Aydın

Boşanmış nüfus 68.517, yetişkin nüfusa oran yüzde 7,06

Yalova

Boşanmış nüfus 17.036, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,69

Eskişehir

Boşanmış nüfus 51.658, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,64

Balıkesir

Boşanmış nüfus 70.359, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,46


Mersin

Boşanmış nüfus 100.005, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,44

Tunceli

Boşanmış nüfus 4.729, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,43

Ankara

Boşanmış nüfus 310.558, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,40

EN AZ BOŞANMA YAŞANAN 10 İL

Hakkari

Boşanmış nüfus 1.687, yetişkin nüfusa oran yüzde 0,81

Şırnak

Boşanmış nüfus 3.906, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,01

Muş

Boşanmış nüfus 2.979, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,10


Siirt

Boşanmış nüfus 2.695, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,16

Bitlis

Boşanmış nüfus 3.082, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,20


Van

Boşanmış nüfus 10.243, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,30

Ağrı

Boşanmış nüfus 5.009, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,46

Batman

Boşanmış nüfus 6.825, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,47

Mardin

Boşanmış nüfus 9.946, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,59


Bingöl

Boşanmış nüfus 3.749, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,74

