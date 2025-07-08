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En fazla insan ölümüne sebep olan canlılar belli oldu: Birinci sıradaki canlı şaşırttı! Her gün görüyoruz

En fazla insan ölümüne sebep olan canlılar belli oldu: Birinci sıradaki canlı şaşırttı! Her gün görüyoruz

11:468/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Dünyada en fazla insan ölümüne yol açan canlılar listesi açıklandı. Listenin zirvesindeki hayvan, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Her gün karşılaştığımız bu canlı, tahmin edilenden çok daha ölümcül çıktı. Peki en fazla insan ölümüne neden olan canlı hangisi?

Dünya genelinde en fazla insan ölümüne yol açan hayvanlar açıklandı. Listenin zirvesinde, düşündüğünüz gibi yırtıcılar yer almıyor.

Listenin ilk sırasında ise birçok kişiyi şaşırtan bir canlı var. Neredeyse her gün karşılaştığımız bu hayvanı duyan şoke oluyor. İşte, BBC Science Focus ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, insan ölümlerine en çok sebep olan hayvanlar...

10- ASLANLAR

Aslanlar her yıl yaklaşık 200 kişiyi öldürüyor.


9- SU AYGIRLARI

Su aygırlarının otçul bir hayvan olmasına rağmen her yıl 500 insanı öldürdüğü ortaya çıktı.

8- FİL

Fillerin her yıl 600 kişiyi, çoğunlukla çiğneyerek öldürdüğü bildiriliyor.

7- TİMSAHGİLLER 

Timsahlar, bu yıl sadece yaklaşık bin insanı öldürdü. 

6- AKREPLER

Akrep sokmaları dünya çapında her yıl yaklaşık 3 binden fazla kişinin ölümüne neden oluyor.

5- REDUVIIDAE (SUİKASTÇİ BÖCEK) | 10 bin insan

Reduviidae yani halk arasında "suikastçi böcek" olarak bilinen, Hemiptera takımına ait bir böcek familyasıdır. Genellikle avcıdırlar ve diğer böceklerle beslenirler. Sivri ve güçlü emici ağız parçalarıyla avlarını sokarak sindirici enzim enjekte eder, sonra sıvılaşan dokuyu emerler.

4- KÖPEKLER

Her yıl 59 bin kişinin ölümünden sorumlu.

3- YILANLAR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılanlar her yıl dünya genelinde 138 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Verilere göre, yılan sokmaları nedeniyle yaklaşık üç kat daha fazla insan uzuv kaybına ve diğer kalıcı sakatlıklara maruz kalıyor.

2-İNSANLAR

İnsanlar için ikinci en ölümcül tehdit ise her yıl yaklaşık 400 bin cinayetin kaydedildiği diğer insanlardır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2019 yılında 100 bin kişiye düşen küresel cinayet oranı 6,2 oldu. Cinayetlerin yaklaşık yüzde 80'i erkeklerde meydana gelirken, en yüksek oranlar 15-29 yaş aralığındaki erkeklerde görülüyor.

1- SİVRİSİNEKLER

Sivrisinekler, her yıl 725 binden fazla insanı öldüren dünyanın en ölümcül hayvanıdır. Milyonlarca insanı sıtma, dang humması, sarı humma, Zika ve Batı Nil virüsü gibi hastalıklarla enfekte ederler.

#hayvanlar alemi
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