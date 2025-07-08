En fazla insan ölümüne sebep olan canlılar belli oldu: Birinci sıradaki canlı şaşırttı! Her gün görüyoruz

Listenin ilk sırasında ise birçok kişiyi şaşırtan bir canlı var. Neredeyse her gün karşılaştığımız bu hayvanı duyan şoke oluyor. İşte, BBC Science Focus ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, insan ölümlerine en çok sebep olan hayvanlar...