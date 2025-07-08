En fazla insan ölümüne sebep olan canlılar belli oldu: Birinci sıradaki canlı şaşırttı! Her gün görüyoruz

Dünyada en fazla insan ölümüne yol açan canlılar listesi açıklandı. Listenin zirvesindeki hayvan, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Her gün karşılaştığımız bu canlı, tahmin edilenden çok daha ölümcül çıktı. Peki en fazla insan ölümüne neden olan canlı hangisi?
Dünya genelinde en fazla insan ölümüne yol açan hayvanlar açıklandı. Listenin zirvesinde, düşündüğünüz gibi yırtıcılar yer almıyor.
Listenin ilk sırasında ise birçok kişiyi şaşırtan bir canlı var. Neredeyse her gün karşılaştığımız bu hayvanı duyan şoke oluyor. İşte, BBC Science Focus ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, insan ölümlerine en çok sebep olan hayvanlar...
10- ASLANLAR
Aslanlar her yıl yaklaşık 200 kişiyi öldürüyor.
9- SU AYGIRLARI
Su aygırlarının otçul bir hayvan olmasına rağmen her yıl 500 insanı öldürdüğü ortaya çıktı.
8- FİL
Fillerin her yıl 600 kişiyi, çoğunlukla çiğneyerek öldürdüğü bildiriliyor.
7- TİMSAHGİLLER
Timsahlar, bu yıl sadece yaklaşık bin insanı öldürdü.
6- AKREPLER
Akrep sokmaları dünya çapında her yıl yaklaşık 3 binden fazla kişinin ölümüne neden oluyor.
5- REDUVIIDAE (SUİKASTÇİ BÖCEK) | 10 bin insan
Reduviidae yani halk arasında "suikastçi böcek" olarak bilinen, Hemiptera takımına ait bir böcek familyasıdır. Genellikle avcıdırlar ve diğer böceklerle beslenirler. Sivri ve güçlü emici ağız parçalarıyla avlarını sokarak sindirici enzim enjekte eder, sonra sıvılaşan dokuyu emerler.
4- KÖPEKLER
Her yıl 59 bin kişinin ölümünden sorumlu.
3- YILANLAR
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılanlar her yıl dünya genelinde 138 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Verilere göre, yılan sokmaları nedeniyle yaklaşık üç kat daha fazla insan uzuv kaybına ve diğer kalıcı sakatlıklara maruz kalıyor.
2-İNSANLAR
İnsanlar için ikinci en ölümcül tehdit ise her yıl yaklaşık 400 bin cinayetin kaydedildiği diğer insanlardır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2019 yılında 100 bin kişiye düşen küresel cinayet oranı 6,2 oldu. Cinayetlerin yaklaşık yüzde 80'i erkeklerde meydana gelirken, en yüksek oranlar 15-29 yaş aralığındaki erkeklerde görülüyor.
1- SİVRİSİNEKLER
Sivrisinekler, her yıl 725 binden fazla insanı öldüren dünyanın en ölümcül hayvanıdır. Milyonlarca insanı sıtma, dang humması, sarı humma, Zika ve Batı Nil virüsü gibi hastalıklarla enfekte ederler.