“Engel tanımayan” genç ressam Zeynep'in ilham veren yolculuğu

Resim yapmayı hayatının merkezine aldığını ve kendisini resimle motive ederek yaşamını renklendirdiğini belirten Koç, "En büyük hayalim kendi atölyemi açmak. Orada benim gibi engelli olan kardeşlerime resim çizmeyi öğretmek istiyorum. Önceden hayallerimden biri de tuvalde resim yapmaktı. Resim çizdikçe mutlu oluyorum, o benim hayallerimi süslüyor." dedi.