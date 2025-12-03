Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
“Engel tanımayan” genç ressam Zeynep'in ilham veren yolculuğu

“Engel tanımayan” genç ressam Zeynep'in ilham veren yolculuğu

13:193/12/2025, среда
AA
Sonraki haber

Gaziantep'te yaşayan yüzde 80 görme engelli Zeynep Koç, 8 yıldır çizdiği resimlerle yaşama tutunuyor.Babası ve ablasının resim çizimlerinden etkilenen Koç, 12 yaşında bu sanata merak duydu. Kara kalemle 8 yıldır çizim yapan Koç, hayallerini tuvale yansıtmak için eğitim almaya başladı. Zeynep Koç, "En büyük hayalim kendi atölyemi açmak. Orada benim gibi engelli olan kardeşlerime resim çizmeyi öğretmek istiyorum" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan Koç, doğuştan gelen engelinin zorluklarını resim yaparak aştığını söyledi.

Resim yapmayı hayatının merkezine aldığını ve kendisini resimle motive ederek yaşamını renklendirdiğini belirten Koç, "En büyük hayalim kendi atölyemi açmak. Orada benim gibi engelli olan kardeşlerime resim çizmeyi öğretmek istiyorum. Önceden hayallerimden biri de tuvalde resim yapmaktı. Resim çizdikçe mutlu oluyorum, o benim hayallerimi süslüyor." dedi.

Morali bozulduğunda resim çizdiğini ifade eden Koç, "Moralim resimle yerine geliyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kursta çizimlerimi görenler çok beğeniyor. 'Yapamazsın' diyenler de oluyor. Elimden geldiği kadarıyla güzel resim çizdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde el sanatları öğretmenliği yapan Zehra Aydıner ise Zeynep ile 3 yıldır kursta birlikte olduklarını, onun geleceğine ışık olmak için yol gösterdiklerini anlattı.

Zeynep'in tutkuyla resim çizdiğini aktaran Aydıner, "Kendisine biz de umut ışığı olmak istedik. Burada kendisine resim konusunda yardımcı oluyoruz. Kendisi çok başarılı ve güzel resimler çiziyor." ifadelerini kullandı.

#engelsiz yaşam
#Gaziantep
#Zeynep Koç
#resim
#sanat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? İşte başvuru takvimi, süreç ve kadro dağılımına dair merak edilenler