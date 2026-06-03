Erzincanlı çiftçiden alkışlanacak hareket: Bu tarlaya gelen doyana kadar yiyip gidiyor

Uygulamayı iki gün önce başlattıklarını belirten Karatepe, "Bahçemize gelen misafirlerimiz istedikleri kadar çileği yerinde tüketebiliyor. Sadece eve götürmek için topladıkları ürünlerin ücretini ödüyorlar. Uygulamaya yoğun ilgi var." dedi.





Çilek bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, doğal ortamda yetişen çilekleri dalından toplamanın keyifli bir deneyim sunduğunu ifade etti.