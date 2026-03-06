Fatih'teki kadın cinayeti: 'Korkutmak için çektim silah bir anda patladı'

Daha önceden eşinin kendisini polise şikayet ettiğini de söyleyen Emrah Deniz "8 Ocak 2026 tarihinde mahkeme bana 2 aylık uzaklaştırma kararı vermişti. Semiha’nın ailesi de beni tehdit ediyordu. Bu nedenle yanımda silah taşıyordum" dedi.