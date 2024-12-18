Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
'Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar' sergisi: Büyükelçi Dr. Faed Mustafa'nın katılımıyla açıldı

'Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar' sergisi: Büyükelçi Dr. Faed Mustafa'nın katılımıyla açıldı

17:1218/12/2024, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
<p>Filistin'de yaşanan zulüm, soykırım, adaletsizlik ve işgale dikkat çekmek amacıyla Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar' fotoğraf sergisi düzenlendi.</p>
Filistin'de yaşanan zulüm, soykırım, adaletsizlik ve işgale dikkat çekmek amacıyla Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar' fotoğraf sergisi düzenlendi.

Eskişehir'de 'Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar' fotoğraf sergisine katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, "Cesur Türk halkının bugün yaptığı bu sergi, her zaman Filistin halkının yanında durmaları, aramızdaki kardeşliği ve bağı pekiştirmektedir" dedi.

Filistin halkının ve özellikle çocukların yaşadığı zorlukları yansıtan çarpıcı karelerin yer aldığı serginin açılığı bugün saat 15.00'da gerçekleştirildi.

Açılış programına katılan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, halkının yaşadığı zorlukları anlatan serginin Eskişehir ve Gazze arasındaki irtibatı sağlayan bir kardeşlik göstergesi olduğunu söyledi.

"Türk halkı her zaman mazlumların yanında durmuştur"

Serginin açılışında bir tercüman eşliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Dr. Mustafa, "Öncelikle bu güzel sergiyi düzenledikleri, katkı sundukları için bütün Eskişehir'de bulunanlara teşekkür etmek istiyorum. Valilik, İl Kültür Müdürlüğü ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Bugün düzenlenen bu sergi Filistin halkının yaşadıklarını, acılarını, umutsuzluklarını ve ölümlerini anlatan; Eskişehir ve Gazze bölgesinin arasındaki irtibatı sağlayan bir kardeşlik ve bağ göstergesidir. Bu da aynı zamanda, değerli Türk halkının Filistin meselesine gösterdiği önemin, aradaki bağın devamıdır. Sergi, Filistin halkının yaşadığı acıları, aynı zamanda çektiği zorlukları, işgal güçlerinin onlara yaptığı zulmü yansıtmaktadır. Cesur Türk halkının bugün yaptığı bu sergi, her zaman Filistin halkının yanında durmaları, aramızdaki kardeşliği ve bağı pekiştirmektedir. Bu, o sayılı bağlardan biridir. Türk halkı her zaman mazlumların yanında durmuştur. Düzenlenen bu sergi tarihe bir not düşecektir, Filistin halkının çektiği zorlukları, onun yanında duran şerefli ve haklı insanların duruşunu anlatacaktır" dedi.

Programda Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve diğer protokol mensupları eşlik etti.

#Filistin
#Gazze
#Sergi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CİMER'e şikayet nasıl yapılır?