'Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar' sergisi: Büyükelçi Dr. Faed Mustafa'nın katılımıyla açıldı

"Türk halkı her zaman mazlumların yanında durmuştur"

Serginin açılışında bir tercüman eşliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Dr. Mustafa, "Öncelikle bu güzel sergiyi düzenledikleri, katkı sundukları için bütün Eskişehir'de bulunanlara teşekkür etmek istiyorum. Valilik, İl Kültür Müdürlüğü ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Bugün düzenlenen bu sergi Filistin halkının yaşadıklarını, acılarını, umutsuzluklarını ve ölümlerini anlatan; Eskişehir ve Gazze bölgesinin arasındaki irtibatı sağlayan bir kardeşlik ve bağ göstergesidir. Bu da aynı zamanda, değerli Türk halkının Filistin meselesine gösterdiği önemin, aradaki bağın devamıdır. Sergi, Filistin halkının yaşadığı acıları, aynı zamanda çektiği zorlukları, işgal güçlerinin onlara yaptığı zulmü yansıtmaktadır. Cesur Türk halkının bugün yaptığı bu sergi, her zaman Filistin halkının yanında durmaları, aramızdaki kardeşliği ve bağı pekiştirmektedir. Bu, o sayılı bağlardan biridir. Türk halkı her zaman mazlumların yanında durmuştur. Düzenlenen bu sergi tarihe bir not düşecektir, Filistin halkının çektiği zorlukları, onun yanında duran şerefli ve haklı insanların duruşunu anlatacaktır" dedi.