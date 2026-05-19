Filistinli anne oğluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdi: 'Çok insaniyetli Allah ondan razı olsun'

'GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORUM'





Yafa N Abutayyem'in, 12 yaşındaki kızı Rital Abutayyem ise kardeşi Meryem'in tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Kardeşimin yaralandığı saldırı okulda oldu, biz okuldan çıktık, kardeşimin ayağına bomba geldi. Türkiye devleti bizi Gazze'den aldı. Annem hamile olarak geldi, burada doğum yaptı. Kardeşime Türkiye'de doğduğu için Türkiye Cumhurbaşkanının ismini koydular, 'Recep Tayyip Erdoğan' oldu ismi. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanını çok seviyorum, o bizi buraya getirdi. Bu yüzden kardeşimin ismini Recep Tayyip Erdoğan verdik. Gazze'den çıkmak yasak, dün daha bomba attılar. Babam gelemiyor bu yüzden. Biz babama sürekli 'ne zaman sen geleceksin, biz seni çok seviyoruz' diyoruz. Babam da 'savaş bitince ben geleceğim' diyor. Türkiye bizi çok seviyor. Büyüyünce inşaat mühendisi olmak istiyorum. Gazze'de savaş bitince, Gazze'yi yeniden inşa etmek istiyorum, Gazze'yi eskisinden daha güzel yapmak istiyorum" dedi.







