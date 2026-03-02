Füze saldırısı sonrası Dubai’de panik! Ivana Sert'in korku dolu anları: Roket sesleri duymak kolay değil

İran, İsrail ve ABD’nin ortak saldırısına misilleme olarak Körfez ülkelerini hedef aldı. Füzelerden biri, birçok Türk ismin de bulunduğu Fairmont The Palm yakınlarına isabet etti. Bir süredir oğlu Ateş ile Dubai'de olan Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlama meydana geldi.
Füzelerden birinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri olan Dubai’de, birçok Türk’ün de yaşadığı bölgede bulunan Fairmont The Palm yakınlarına isabet ettiği öğrenildi.
Ivana Sert oğlu Ateş ile geçen hafta hem iş hem tatil için Dubai’ye gitmişti. 28 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul’a dönecekleri sırada saldırı nedeniyle uçuşlar iptal edildi.
Sosyal medyadan açıklama yapan İvana Sert, korku dolu anları paylaştı.
"TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORUZ"
Ivana Sert, “Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bomba sesleri duyunca tabii ki korktuk. Kolay bir şey değil ama şu anda her şey yolunda. Bir an önce Türkiye’ye gelmek istiyoruz. Ama en yakın uçuş 4 Mart’ta görünüyor. Türkiye'ye kavuşacağız inşallah” dedi.
"ENDİŞE İÇİNDEYİM"
Dubai'de tatilde olan Avrupa güzeli Elmas Yılmaz da "Şimdilik iyiyim, ancak endişe içindeyim. Havalimanı kapalı, ülkeme dönemiyorum" dedi.