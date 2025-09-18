Yeni Şafak
Futbolseverler şampiyonu seçti: Süper Lig yarışında taraftarların favori takımı belli oldu

Seda Ekinci
11:2318/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Areda Survey’in 3 bin 823 kişiyle yaptığı araştırmada Süper Lig’in 2025-2026 şampiyonu için en çok adı geçen takım belli oldu. Taraftarların yüzde 57,7’si aynı takımı işaret etti, ezeli rakipleri geride kaldı. İşte Süper Lig Şampiyonluk Yarışı’nda taraftarların favorisi...

Areda Survey’in 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 3 bin 823 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre; kamuoyunun Süper Lig şampiyonluğu için en güçlü adayı yüzde 57,7 ile Galatasaray oldu.


Galatasaray hem kadınların (yüzde 64,5) hem de erkeklerin (yüzde 51,4) favorisi oldu. Yaş gruplarına göre ise Galatasaray’a en düşük destek 55 yaş ve üzerinden geldi.


Futbolseverlerin favorisi Galatasaray oldu


Süper Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı başlarken, futbolseverlerin şampiyonluk beklentilerini ölçen araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Areda Survey tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye genelinde taraftarların açık ara favorisi Galatasaray oldu.

Katılımcıların yüzde 57,7’si bu sezon Süper Lig şampiyonu olarak Galatasaray’ı gösterdi.


Fenerbahçe ikinci sırada


Sarı-kırmızılıları, yüzde 19,6 ile Fenerbahçe takip etti.


Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı


Katılımcıların yüzde 16,3'sı ise Beşiktaş dedi.


Dördüncü sıra Trabzon'un


Trabzonspor’un şampiyon olacağını düşünenlerin oranı yüzde 2,1 oldu.


Başakşehir için ise yüzde 1,3 olarak araştırmaya yansıdı.


Kadınların Galatasaray’a desteği erkeklere göre daha fazla


Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri cinsiyet farkına göre ortaya çıktı. Kadınların yüzde 64,5’i Galatasaray’ın şampiyon olacağına inanırken, erkeklerde bu oran yüzde 51,4 oldu. Erkeklerin Fenerbahçe’ye olan desteği ise yüzde 22,6 ile kadınlara kıyasla daha yüksek çıktı.

Orta yaşın favorisi yüzde 65,9 ile Galatasaray


18-34 yaş grubu: Gençler arasında Galatasaray yüzde 57,3 ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe yüzde 21,2 ile öne çıkan ikinci takım oldu.

35-54 yaş grubu: Orta yaş grubunda Galatasaray’a olan güven zirveye çıktı ve yüzde 65,9 ile rekor seviyeye ulaştı.


55 yaş ve üzeri yaş grubunda Beşiktaş yüzde 28,5 ile diğer yaş gruplarına göre en yüksek desteği yakaladı. Ancak yine de yüzde 46,2 ile Galatasaray liderliğini korudu.

İşte Türkiye genelinde yapılan anketten çıkan o çarpıcı şampiyonluk sonucu...

