Kadınların Galatasaray’a desteği erkeklere göre daha fazla





Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri cinsiyet farkına göre ortaya çıktı. Kadınların yüzde 64,5’i Galatasaray’ın şampiyon olacağına inanırken, erkeklerde bu oran yüzde 51,4 oldu. Erkeklerin Fenerbahçe’ye olan desteği ise yüzde 22,6 ile kadınlara kıyasla daha yüksek çıktı.