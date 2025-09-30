Gaziantep'te baraj suyu çekilince eski demiryolu köprüsünün ayakları gün yüzüne çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce Hicaz Demiryolu üzerindeki tarihi köprünün ayakları gün yüzüne çıktı.
İslahiye ve Hatay'ın Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması amacıyla 1974 yılında Tahtaköprü Barajı inşa edilince, İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydan Ekbez demir yolu hattının 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı.
Kuraklık nedeniyle suların çekilmesinin ardından tarihi köprünün ayakları yeniden gün yüzüne çıktı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere, kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin düştüğünü, eski demir yolu üzerindeki ray kalıntıları ile yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki tarihi köprünün ortaya çıktığını ifade etti.