Görenler gözlerine inanamıyor: Bu arabaya binmenin şartı bir şartı var! İşte Elazığlı ‘Horoz’un sıra dışı hikayesi

Aracımızın lakabı ‘Horoz’. Elazığ’da çoğu kişi bu lakabı bilir. Gördüklerinde ‘Horoz geliyor’ ya da ‘Bakın Horoz burada’ derler. Beni de tanırlar. Araçta değişen hiçbir parça yoktur, sadece boyalı. Şu anda plakamız da gördüğünüz gibi Elazığ plakası. Plakaya da çok talip oluyor ama ne plakamı ne de aracımı satmayı düşünmüyorum. 400 bin TL veren oldu ama vermedim. İnsan evladını satar mı, satmaz. Benim için de öyle ve evladım gibi gördüğüm için satmayı düşünmüyorum" diye konuştu.