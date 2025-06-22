Görme Biçimleri

TOZ DUMANSayısı artık hatırlanamayacak saldırılardan birinde hayat ve ölüm arasındaki çizgide koşan Gazzeliler, nereye kaçacaklarını bilmez haldeler. Gazze’de güvenli bir yer yok. İsrail saldırılarının herhangi bir sınırı da yok. Amerika ve Avrupa’nın tedarik ettiği ölümcül bombalarla insanlık öldürülüyor, Gazze soykırıma tabi tutuluyor. Geride kalan toz ve duman. Dünya üzerinde insanlıktan eser kalmamış. (Eyad BABA / AFP)

Görmek, sadece insanlara mahsus değil. Hayvanlar ve makineler de görebiliyor ve bu görme tecrübelerinden dersler çıkarabiliyorlar. Ancak insanı görme tecrübesinde farklı kılan gördüklerini sorumluluk olarak algılaması ve vicdanı eyleme dönüştürme potansiyelidir. Fotoğrafçı, bu amaçla en iyi anı yakalamaya çalışır ve insanlığı harekete geçirmeye, ona kendisini anlatmaya gayret eder.

1 /5 ZOR YOLCULUK Göçmenler, Fransa’dan İngiltere’ye geçmek için sahilde yürüyor. Baba ve kızı zorluklarla dolu yolculuğun ardından yeni bir hayata adım atmaya çalışacak. Küçük kız, belki bugünleri hatırlamayacak ama insanlığın utanç defterinde yerini almaya devam edecek. (Sameer Al-DOUMY / AFP)

2 /5 HEDEFİ VURMAK Atıcılık eski bir spor olmasına rağmen günümüzde yeniden popüler hale geldi. Hedefe kilitlenmiş bir sporcunun ilham veren görüntüsü dikkatleri üzerine topluyor. Belki de dikkat yoksunu olduğumuz bu çağda konsantre olmak eskisinden daha zor ve kıymetli. (AA – Lokman İlhan)

3 /5 ROBOT SEVGİSİ Çin’de insanlar yeni geliştirilmiş bir robota hayranlıkla bakıyor. Uzaktan kumanda ile idare edilen robot, farklı amaçlarla kullanılacak ve belki de insanlığı yeni bir eşiğe sürükleyecek. Şu anda hissedilen ise yeniliğe karşı hissedilen yoğun coşku. (Fotoğraf: Hector RETAMAL / AFP)

4 /5 MÜCADELEYE DEVAM İnsanlık dramına dikkat çekmek için Madleen gemisine binen Brezilyalı aktivist Thiago Avila ülkesine döndüğünde Gazze için sesini yükseltmeye devam ediyor. İnsanlık tek ses olmuş ve Gazze için birlikte haykırıyor. Brezilya, küresel güneyin önemli ülkelerinden biri olarak Filistin’in güçlü destekçileri arasında. (AA-Ratib Al Safadi)