Demet Evgar'dan 37 yaşında hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a yürek burkan veda

Demet Evgar'dan 37 yaşında hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a yürek burkan veda

08:2715/12/2025, Pazartesi
Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Durbay'ın vefatı, hemşehrisi olan ünlü oyuncu Demet Evgar'ı ve tüm sevenlerini üzdü.

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Manisa ilinin ilk kadın belediye başkanı olan 37 yaşındaki Durbay, kolon kanseri tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Son olarak Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı şekilde takip edildiği belirtilmişti.



2 Aralık’tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Gülşah Durbay, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Ünlü oyuncu Demet Evgar, hemşehrisi olan Gülşah Durbay'ın vefatıyla yıkıldı. Evgar, oldukça duygusal bir mesaj paylaştı.

 "Gülşahçığım; güzel kardeşim, gururumuz başkanım. Gittiğin yer buradan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak."

