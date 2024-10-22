Gülse Birsel'e tepkiler dinmiyor: Vural Çelik'in kardeşi ateş püskürdü

Oyuncu Vural Çelik'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından senarist Gülse Birsel'in açıklamaları büyük tepkiyle karşılandı. Vural Çelik'in kardeşi Kadriye Çelik, abisinin acısı henüz tazeyken sarf edilen sözlere ateş püskürdü.
Avrupa Yakası'nda Kubilay ve Seksenler dizisinde Niyazi karakteriyle hafızalara kazınan Vural Çelik 17 Ekim günü hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun vefatının ardından Avrupa Yakası'nın senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, haddini aşan bir 'veda mesajı' yayınladı.
Gülse Birsel ve Vural Çelik'in yıllardır küs oldukları magazin basının dikkatinden kaçmamıştı ancak Gülse Birsel, bu konuya dair açıklama yapmaktan geri durmuştu. Onun yerine Çelik'in vefatının ardından konuşmayı tercih eden Birsel, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Nevi şahsına münhasır biriydi. Herkese kendi kendine küser, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Hediye konusu setin şakası haline geldikçe ‘Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?’ cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir ‘mağdur persona’sı vardı. Şenay Gürler’le kahve içmeye mi çıkıyoruz, ‘Vaay tabii sosyete bizi davet etmez!’, ‘Yok ben garibanım zaten, kahve ısmarlamazsınız bu fakire’ filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikâyetleri vardı. Bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp ‘Onsuz olmaz’ dememi bekledi. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili yakışıksız cümleler etmeseydi. İçimde kalan üzüntü şudur: Son aylarda magazine verdiği bir röportaj karşıma çıktı. ‘Bir Gülse Birsel işinde rol alır mısınız?’ sorusuna ‘Ben ona hata yapmış olabilirim, o bana yapmış olabilir, 3 günlük dünya’ diyor. Sonuna kadar katıldım söylediklerine ve şöyle düşündüm; ‘Muhakkak bir galada filan karşılaşınca sarılır muhabbet ederiz. Bir ara nasıl olsa denk geliriz.’ Perde çok erken kapandı. Allah rahmet eylesin."
Vural Çelik ise hayatta iken verdiği bir röportajda Gülse Birsel'le küslüğüne ilişkin sorulan soruyu "Tabii olabilir. Önemli olan hataları unutup önümüze bakmak. Kimsenin kimseye küsmesine gerek yok" diyerek yanıtlamıştı.
KARDEŞİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Gülse Birsel yaptığı paylaşımını tepkiler sonrası silse de tepkiler dinmedi. Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik, "Çelik Ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken, Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Abim onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı. Gülse Birsel’e tavsiyemiz, abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder." şeklinde açıklama yaptı.
GÜLSE BİRSEL'DEN YENİ AÇIKLAMA
Öte yandan Gülse Birsel kendisine yönelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" dedi. Ünlü isim yorumunda “Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu. 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer" dedi.