KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu





BOLU: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DÜZCE: 29, Parçalı ve az bulutlu





KASTAMONU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu





AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu





TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KARS: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu





VAN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GAZİANTEP: 37, Parçalı ve çok bulutlu





DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu





MARDİN: 36, Az bulutlu





SİİRT: 36, Az bulutlu





ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu