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5 bölgede yağış bekleniyor! Bugün (17 Haziran) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

5 bölgede yağış bekleniyor! Bugün (17 Haziran) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

Tuğba Güner
08:2717/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sıcak hava etkisini artırırken, çarşamba günü için bazı illere sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Burdur, Eskişehir, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize ile Van’da sağanak yağış etkili olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri.

5 bölgede yağış var

MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yurt genelinde ise açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:


ANKARA: 32, Parçalı ve çok bulutlu


İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu


İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu


KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu


BURSA: 33, Parçalı ve çok bulutlu


ÇANAKKALE: 31, Parçalı ve çok bulutlu


KIRKLARELİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu


DENİZLİ: 36, Parçalı ve az bulutlu


MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu


MUĞLA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BURDUR: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu


ÇANKIRI: 32, Parçalı ve çok bulutlu


ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu


BOLU: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DÜZCE: 29, Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu


AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu


TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu


VAN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GAZİANTEP: 37, Parçalı ve çok bulutlu


DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu


MARDİN: 36, Az bulutlu


SİİRT: 36, Az bulutlu


ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu

İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak yağış
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