Sıcak hava etkisini artırırken, çarşamba günü için bazı illere sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Burdur, Eskişehir, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize ile Van’da sağanak yağış etkili olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri.
5 bölgede yağış var
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yurt genelinde ise açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 32, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 33, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 31, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 36, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 32, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 29, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 37, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu
MARDİN: 36, Az bulutlu
SİİRT: 36, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu