Hacı adaylarının kutsal topraklara gelişi sürüyor

Kur'an-ı Kerim'de, "Allah'ın sembolleri-alametleri" olan bu tepenin aynı zamanda "arayış" anlamına geldiği belirtiliyor.





Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer'in, henüz süt çağındaki oğlu İsmail için su ararken bu iki tepe arasında hızla yürümesi hatta koşması sa'y hadisesi olarak anlatılıyor. Bu durum Allah'ın rahmetinin en büyük tecellilerinden anne şefkatinin de göstergesi olarak kabul ediliyor.





Sa'yin bitirilmesinin ardından umreyi tamamlayarak tıraş olan ve sonrasında ihramdan çıkan hacı adayları, hac günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle eda ediyor.





Zamanlarını arefe gününe kadar Kabe'de ibadet ve tavafla geçirecek milyonlarca kişi, heyecan içinde hacı olacakları günü bekliyor.