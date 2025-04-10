Her birini tek tek boyadı: Koyunların peşinde 46 yıldır süren 12 saatlik mesai

Muş, çocuklarının da baba mesleğini sürdürdüğüne dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bu işin kışı da baharı da zordur. Yaylaya çıkıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaylada karla mücadele ettik ama bu işi seviyoruz. Burada hayvan var, araba versen onu vermem. Onun sevgisiyle beraber bakıyoruz. Onların hastasıyız. Onları böyle süsleyip güzelleştiriyoruz."



