İki milyon denizcinin ölümüne yol açan iskorbüt hastalığı yeniden ortaya çıktı. Bilim adamları, 16. ve 18. yüzyıllar arasında görülen hastalığın dünyanın en az beklenen bölgelerinde bile daha yaygın hale gelebileceği uyarısında bulundu. Peki iskorbüt hastalığı nedir, belirtileri neler? İskorbüt hastalığı bulaşıcı mı? Detaylar haberimizde...
16. ve 18. yüzyıllar arasında 2 milyon denizcinin ölümüne yol açan iskorbüt hastalığı yeniden ortaya çıktı. C vitamini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt hastalığı, yakın yıllara kadar Batılı, sanayileşmiş ülkelerde nadir görülen bir hastalıktı.
İskorbüt oranları eskisi kadar yüksek olmasa da, uzun yolculuklar sırasında denizcileri rahatsız eden C vitamini eksikliği hala mevcut. Yeni bir araştırma, "denizci hastalığı" diye de bilinen iskorbüt vakalarının arttığını ortaya koydu.
Hastalık, 51 yaşındaki Avustralyalı bir adamın hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Anemi belirtileri gösteren kişinin idrarında da kan saptandı ancak otoimmün hastalık, kan hastalığı veya iç kanamaya dair bir bulgu edinilemedi.
İki milyon denizciyi öldürmüştü
Hastaya beslenme biçimini ve öğünlerini soran doktorlar iki milyon denizcinin ölümüne yol açan iskorbüt teşhisi koydu. 51 yaşındaki adam, bazen öğün atladığını ve çok az meyve-sebze tükettiğini anlattı. Ayrıca daha önce geçirdiği zayıflama ameliyatından sonra yazılan besin takviyelerini de almayı bırakmış.
İskorbüt nedir?
İskorbüt, C vitamini (askorbik asit) eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık.
Halsizlik, kolayca kanayan ve geriye çekilen dişetleri, ciltte morluklar, eklemlerde ağrı ve yuvarlanan saçlar belirtileridir. C vitamini eksikliğinde yorgunluk, iştah azalması, yara iyileşmesinde gecikme, deride kuruluk ve çatlamalar, eklemlerde şişmeler olur. Vücut direncinin azalmasından dolayı grip ve nezleye yakalanma riski artar.
Belirtileri arasında ağrılı döküntü, bacaklarda şişme, yorgunluk ve artan morarma var.
İskorbüt belirtileri neler?
Sadece birkaç ay bile vücuda yeterli C vitamini girmemesi, iskorbüte yol açabilir. Yeni çalışmada incelenen vakada hasta sağlığına kavuşsa da bu hastalık yeterince dikkat edilmediği durumlarda ölümcül olabiliyor.