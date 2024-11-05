İki milyon denizciyi öldürmüştü





Hastaya beslenme biçimini ve öğünlerini soran doktorlar iki milyon denizcinin ölümüne yol açan iskorbüt teşhisi koydu. 51 yaşındaki adam, bazen öğün atladığını ve çok az meyve-sebze tükettiğini anlattı. Ayrıca daha önce geçirdiği zayıflama ameliyatından sonra yazılan besin takviyelerini de almayı bırakmış.



