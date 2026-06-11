İlyas İlbey'den kötü haber: Tümör tespit edilmişti karaciğer nakli bekleniyor

Sevilen tiyatrocu İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör teşhisinin konulmasıyla birlikte kızı Eylül İbey'den yeni bir açıklama geldi. Eylül İlbey, babasının sağlık durumunun tamamen iyileşene kadar hastanede tedavi altında olacağını söyledi.
'İtilmiş ile Kakılmış' ve 'İnce İnce Yasemince' gibi programlardaki rolüyle tanınan usta tiyatrocu İlyas İlbey'den kötü haber gelmişti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör tespit edilmesi sevenlerini kaygılandırmış ve usta ismin sağlık durumu yakından takip edilmeye başlanmıştı. Yayınlanan haberler doğrultusunda sağlık durumu kötüleşince tedaviye alınan İlbey için ihtiyaç duyulan karaciğer nakli ihtimali gündeme geldi. Peki Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in son sağlık durumu nedir? İlyas İlbey'in kızı Eylül'den açıklama geldi mi?
İLYAS İLBEY'DEN HABER VAR! KIZI EYLÜL İLBEY BABASININ SAĞLIK DURUMU İÇİN KONUŞTU
90'lı yıllara damga vuran dizileri ve akıllarda kalan karakterleriyle milyonların sevgisini kazanan İlyas İlbey'in geçirdiği sağlık sıkıntıları tüm yakın çevresi ve sevenlerini derinden üzmüştü.
Karaciğerinde tümör olduğunun görülmesiyle beraber apar topar hastanede tedavi görmeye başlayan usta ismin şuana kadar ki tedavi sürecinde olumlu ilerlemelerin olduğu öğrenildi.
Babasının sağlık durumunu merak edenler için bilgilendirme açıklamasında bulunan kızı Eylül İlbey, babasının durumunun tamamen iyileşinceye dek hastanede olacağını ve tedavi sonrasında değerlerinin normale dönmesi ile karaciğer nakli yapılabileceğine değindi.
TİYATROCU İLYAS İLBEY KISACA KİMDİR?
1951 yılında Kastamonu'da dünyaya gözlerini açan Tiyatro oyuncusu İlyas İlbey, ilkokul ve ortaokulu İzmit'te okudu. Tiyatroyla ilkokul yıllarında taşınan usta isim ilk tiyatro tecrübesini Honda iki Çocuk oyununda hancı rolüyle yaşadı.
Üniversitede İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünde sanat okuyan İlbey, konservatuvar sırasında okurken Enis Fosforoğlu ve Kenter Tiyatrosunda oyunculuk hünerlerini sergiledi.
Eşi Yasemin Yalçın'la beraber Bakırköy Belediye Tiyatrosunun kuruculuğunu yaptı. 1991-1995 dönemleri birden fazla syaıda önemli oyunlarda perde açtılar.
Yılmaz Erdoğan'la yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle tiyatrodan TV dizilerine geçiş yapan ikilinin "ince ince Yasemince" programı izlenme rekorları kırdı.
İLYAS İLBEY HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
Tiyatro alanında öne çıkan isimlerden biri olup şimdilerde karaciğerinde tümör tanısı konulan usta isim İlyas İlbey; Mahallenin Muhtarları, Haşlama Taşlama, İnce İnce Yasemince, Yasemince, Yasemince 2000, Sana Bayılıyorum, Çocuklar Duymasın, Mandıra Filozofu, Mihrap Yerinde ve Manda Yuvası gibi popüler dizi, program ve filmlerde kendini göstermiştir.