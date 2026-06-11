İlyas İlbey'den kötü haber: Tümör tespit edilmişti karaciğer nakli bekleniyor

İLYAS İLBEY'DEN HABER VAR! KIZI EYLÜL İLBEY BABASININ SAĞLIK DURUMU İÇİN KONUŞTU

90'lı yıllara damga vuran dizileri ve akıllarda kalan karakterleriyle milyonların sevgisini kazanan İlyas İlbey'in geçirdiği sağlık sıkıntıları tüm yakın çevresi ve sevenlerini derinden üzmüştü.





Karaciğerinde tümör olduğunun görülmesiyle beraber apar topar hastanede tedavi görmeye başlayan usta ismin şuana kadar ki tedavi sürecinde olumlu ilerlemelerin olduğu öğrenildi.





Babasının sağlık durumunu merak edenler için bilgilendirme açıklamasında bulunan kızı Eylül İlbey, babasının durumunun tamamen iyileşinceye dek hastanede olacağını ve tedavi sonrasında değerlerinin normale dönmesi ile karaciğer nakli yapılabileceğine değindi.