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İşgalci İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Sanatçıar yaşananlara sessiz kalmadı

İşgalci İsrail, 12 insan hakları savunucusuna saldırmıştı: Sanatçıar yaşananlara sessiz kalmadı

08:2010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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İşgalci İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine müdahalede bulundu. Yaşananlara ateş püsküren sanat dünyasının ünlü isimleri "Kalbimiz sizin için atıyor" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine İsrail ordusu saldırdı. Gemiyle irtibat kesilirken, Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını açıkladı.

İşgalci İsrail ordusunun gemideki aktivistleri gözaltına almasına sanat dünyası büyük tepki gösterdi. Ünlü yıldızlar, "Bazen bir gemi dünyaya vicdanı hatırlatır. Yaşananlara çok üzgünüz" diyerek tepkilerini dile getirdi.



MESUT ÖZİL


"Bazen bir gemi dünyaya vicdanı hatırlatır. Teşekkürler Madleen."

SİNAN AKÇIL


"Hepimiz Madleen'iz."

ESRA EROL


"Sevgili Yasemin Acar, insanlığın vicdanını Gazzeli bebeklere ulaştırmak için canınızı tehlikeye attınız. Tüm kalbimle yanınızdayım."

GAMZE ÖZÇELİK


"Rehineleri derhal serbest bırakın."

TUĞBA ÖZERK


"Yaşananlara çok üzgünüm. Dualarımız sizinle."

UĞUR IŞILAK


"Ne desem bilemiyorum. 'Alçak, zalim' desem yetmez. Bu zulmün karşısında en ağır hakaret bile iltifat niteliği taşır. İsrail'i bir kez daha lanetliyorum. Kalbimiz Madleen'de."

MURAT KEKİLLİ


"Kalplerimiz sizinle."


ELİF BUSE DOĞAN


"Çok üzgünüm. Her zaman Filistin'in yanındayız."

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