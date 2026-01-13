İstanbul'da koç dehşeti: Kuzuyken aldı büyüyünce kaburgalarını kırdı

Silivri'de Fikret B. sitenin bahçesinde beslediği koçun dakikalarca saldırısına uğradı. Kaburgaları kırılan Fikret B. hastaneye kaldırılırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Semizkumlar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret B., beslediği koçun saldırısına uğradı.
Bu sırada yalnız olan Fikret B. kan içinde kalırken,, kaburgalarında da kırıklar meydana geldi.
Koç'un saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulan Fikret B., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.
KOÇUN SALDIRISI KAMERADA
Görüntülerde, Fikret B.'ye beslediği koçun dakikalarca saldırması ve Fikret B.'nin koç ile uzaklaşması yer aldı.