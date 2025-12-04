İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi

Bu nedenle müdahalenin hızlandırılmasının hayati gereklilik olduğunu vurgulayan Kul, "Hasta düştüğü an eğitim almış kişi gelecek, hastamızın kardiyak bir müdahaleden dolayı mı, yoksa başka bir sağlık sorunundan dolayı mı düştüğünü belirleyecek. Hayati bulgularına bakacak. Kalbinin durduğunu tespit ettikten sonra cihazı alacak. Zaten burada kullanım bilgileri de mevcut. Uygulamayı birebir yapacak" bilgisini verdi.