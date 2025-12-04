Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi

İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi

11:084/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

İzmir'de 20 bölgeye, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazları yerleştirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Konak Atatürk Meydanı'na yerleştirilen şok cihazını tanıttı.

Cihazın ani kalp durmalarında sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar hayat kurtaracağını anlatan Kul, kent genelinde meydan, metro istasyonu, vapur iskelesi, otobüs aktarma merkezleri, büyük çarşılar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 bölgeye bunun konuşlandırıldığını söyledi.

Kul, 112 acil sağlık ekiplerinin vaka ulaşım süresinin 6 ila 8 dakika arasında değiştiğini belirterek, ani kalp durmalarında geçen her bir dakikanın hayatta kalma ihtimalini yüzde 7 ile 10 oranında etkilediğini ifade etti.

Bu nedenle müdahalenin hızlandırılmasının hayati gereklilik olduğunu vurgulayan Kul, "Hasta düştüğü an eğitim almış kişi gelecek, hastamızın kardiyak bir müdahaleden dolayı mı, yoksa başka bir sağlık sorunundan dolayı mı düştüğünü belirleyecek. Hayati bulgularına bakacak. Kalbinin durduğunu tespit ettikten sonra cihazı alacak. Zaten burada kullanım bilgileri de mevcut. Uygulamayı birebir yapacak" bilgisini verdi.

Kul, ilk yardım yönetmeliğine 5 yıl önce eklenen OED eğitimleri sayesinde bugüne kadar yaklaşık 70 bin İzmirliye eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı onaylı 16 saatlik sertifikalı temel ilk yardım eğitimi ve OED kullanım eğitimi alanlarca kullanılabilecek cihazlar, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar veriyor, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlamak için kalbe elektriksel şoku vermeyi sağlıyor.

#İzmir
#Şok Cihazı
#Sağlık Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI | Memur ve emekli memur maaşı 2026'da ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?