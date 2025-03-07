Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi: Tarih ve saat verildi iki doğa olayı aynı anda yaşanacak

Ay’ın kırmızıya bürüneceği kanlı ay tutulması, astronomi tutkunları için eşsiz bir fırsata dönüşecek. Çıplak gözle izlenebilecek bu gök olayı, 2025 yılı içinde yaşanacak en dikkat çekici astronomik olaylardan biri olacak. Peki kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman başlayacak, Türkiye'den görülecek mi? İşte tüm detaylar...

1 /11 Kanlı ay tutulması ne zaman başlayacak?

Kanlı Ay Tutulması, 13 Mart gecesinden itibaren gözlemlenmeye başlanacak. 14 Mart 2025’te gökyüzü, unutulmaz bir doğa olayıyla aydınlanacak.



2 /11 Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay, Dünya’nın gölgesine girerek kırmızımsı bir renge bürünecek ve bu olağanüstü manzara, Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek.

3 /11 2025 yılı içinde iki kez gerçekleşmesi beklenen bu tutulma, gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak

4 /11 Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girecek ve yaklaşık 65 dakika boyunca bu kırmızımsı görüntüyü koruyacak.



5 /11 Ay’ın Dolunay evresinde olması, bu tutulmayı daha belirgin hale getirecek.

6 /11 Bu gök olayı, 2025 yılı içinde yaşanacak en dikkat çekici astronomik olaylardan biri olacak.





7 /11 Kanlı Ay Tutulması, en iyi Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Batı Avrupa’daki bazı bölgeler, Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen gözlemleyebilecek.

8 /11

9 /11 Kanlı ay tutulması nedir?

Kanlı Ay, Dünya’nın gölgesi Ay’ın yüzeyine düştüğünde, atmosferdeki ışık kırılmaları sonucu Ay’ın kırmızı renge bürünmesiyle oluşan gök olayıdır.

10 /11 Ay Tutulması: Dünya, Güneş ile Ay arasına geldiğinde ve üç gök cismi aynı hizaya girdiğinde meydana gelir.

