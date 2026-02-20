'6'ncı kuşak meyan şerbetçisiyim'





Halil Gezer, bu meslek ile 4 çocuğuna üniversite okuttuğunu da söyledi. Kendisinin 6'ncı kuşak meyan şerbetçisi olmasına karşın çocuklarına bu işi yaptıramadığını söyleyen Gezer, "4 çocuğum var, evimin geçimini de çocuklarımın üniversite okumalarını da yine bu mesleğimle sağladım. Çocuklarım okudular ve mesleklerinin başına geçtiler. Hiçbiri merak edip, benim bu mesleğime bakmadılar. Ben 6'ncı, son kuşak olarak bu mesleği yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.