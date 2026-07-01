Kene tehlikesinde kritik detay: En çok buralarda gizleniyorlar

"Dişi keneler 7 bin ile 10 bin arasında yumurta bırakabilir"

Çetin, bir ortamda birkaç kene görülüyorsa orada çok ciddi bir kene popülasyonu olabileceğini belirterek dişi kenelerinde 7 ile 10 bin arası yumurta bırakabildiğini anlatarak şunları söyledi:

"Kenelerin şöyle bir özelliği vardır. Ortamdaki karbondioksit miktarını algılayıp bir hayvanın ve ya insanın geldiğinin farkına varıyorlar, ikincisi ise insanların veya hayvanların yerde yürümesiyle oluşan titreşimi hisseder ve gelirler. Açık alanda bir etkinlik yapılacağı zaman beyaz ve ya açık renkli örtünün üstüne basıp o alanda titreşim yayarak oraya doğru geldiğini, hatta örtünün içerisine geldiğinin görerek kene popülasyonu yüksek diye daha tedbirli olabilirler.