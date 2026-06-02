Kızılcık Şerbeti'nden ilk ayrılık haberi geldi: Ekonomik sebeplerle veda etti

Kızılcık Şerbeti yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken diziden ilk ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden biri ekonomik nedenlerden dolayı anlaşma sağlanamayınca ekipten ayrıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisi beşinci sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon tepki toplayan sahneleri ve ayrılık kararlarıyla sık sık gündem olan diziden yeni sezona girmeden ayrılık haberi geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın annesi Sönmez karakterini oynayan Aliye Uzunatağan, diziye veda etti.
Aliye Uzunatağan'ın karakteri Sönmez, sezon finali hikayesinde kalp krizi geçirmişti.
Şartlarını sezon finali öncesinde sunan Uzunatağan'la ekonomik konularda anlaşma sağlanamaması üzerine, ayrılık kararı verildi. Uzunatağan hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkmış ancak anlaşma sağlanmıştı.