Komşuların kedi besleme kavgası: Apartmanda tekme yumruk saldırı

Babası, 'Hızınızı almadınız mı daha' dedi; ondan sonra da ayırmaya çalıştı. İlk kapının önünde vurdular. Sonra eve aldılar beni; evde tekme tokat. Burnum 3 yerden kırık. Darp raporum var. Vücudumda kırıklar var ve psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Benim hayatım tehlike altında. Ben adalete güveniyorum. Lütfen artık bir şeyleri olsun. Yoksa benim bugün yarın gerçekten ölüm haberimi alacaksınız" dedi.