Küresel ısınmada dikkat çeken ölçüm: 'Buzullarda yılda 10 metreye varan erime normal değil'

‘BU HIZLA ERİMESİ NORMAL DEĞİL’





KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, liderlik yaptığı 10'uncu Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne ilişkin elde edilen bilimsel verileri DHA’ya anlattı. Prof. Dr. Başar, Antarktika seferleri kapsamındaki istatistiksel verilerin son 10 yıl içerisinde buzul erimesinin hızlandığını açıkça ortaya koyduğunu kaydederek, “Bilim seferinde, sefer lideri olarak görev yaptım. Bu yıl Türkiye 10’uncu Antarktika seferini düzenledi. Bu bilim seferinde 10 yıldır süren çalışmalarımız ve yürütülen yeni projelerimiz var. Takip ettiğimiz, üssümüzün de bulunduğu Horseshoe Adası’nda bulunan ‘Shoesmith Buzulu’ son 10 yıldır büyük bir erimeye maruz kaldı. Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği ve kutupların hızla erimesinin şahidi oluyoruz. Yapılan ölçümlerde günde 3 santimetre, yılda 10 metreye yakın erime meydana geliyor. Başlangıçta normal gözükse de bu hızla erimesi normal değil. Milyonlarca yıldır Antarktika’da var olan buzullar büyük oranda erimeye maruz kalıyor. Bu erime karbon ve metan salınımı, Permafrost tabakadaki erimelere sebep oluyor. Bu da dünyadaki karbon miktarının artmasıyla küresel ısınmayı hızlandırıyor ve bir domino etkisi oluşturuyor. Bundan dolayı özellikle Antarktika ve Arktik’te bu erimeler çok yoğun gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.







