Kutsal emanetler Sivas'ta sergilendi: Görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu

Sivas’ta açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan ‘Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi’ yoğun ilgi gördü.
Ramazan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen ‘Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi’ Sivas’ta kapılarını açtı. İçerisinde 99 eserin bulunduğu sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel mirasla buluşturmayı amaçlayan sergide, Kâbe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerifi’nin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne taşınır vakıf kültür varlıkları yer aldı. Serginin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan ve protokol üyeleri katıldı.
Açılışta konuşan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Türkiye’nin 6 vilayetinde yapılan bir sergi; vakıf sergileri ve kutsal eserler kapsamında en nadide eserlerimizi sergiliyoruz. Umarım tüm halk sergiye icabet edecektir. Sivaslı hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise, "Ramazan ayında kutsal emanetlerimizi şehrimizde sergilemekten gurur duyuyoruz. Kâbe’nin örtüleri, Peygamberimizin saçı şerifi ve vakıflar envanterinde bulunan pek çok eserin sergilenmesi bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerine yer verdi.
Vatandaşların sergiyi mutlaka ziyaret etmesi gerektiğine dikkat çeken Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Kutsal emanetler şüphesiz sadece Peygamber Efendimizin bize bıraktığı hatıralar değil, aynı zamanda kültürümüzün, inancımızın ve maneviyatımızın birer sembolü, birer işaretidir. Bize düşen görev ise bu eserleri korumak ve gençlerimize, çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri ve vatandaşlar, sergiyi gezdi. Açılışı yapılan sergide yer alan 99 eser, 6-8 Mart tarihleri arasında Şehit Ahmet Eyce Spor Salonu’nda 13.00 ila 23.00 saatleri arasında sergilenecek.