Leylek köyünde büyük sevinç: Yaren leyleğin eşi Nazlı geldi

YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor.





Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi için www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle Yaren leylek, kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.