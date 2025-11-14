Milyoner'de 200 bin TL'lik Kraliyet sorusu: Geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına 200 bin TL'lik kraliyet sorusu damga vurdu. Viyana'da doğan ve kendini gurbetçi bir ailenin kızı olarak tanımlayan Yurdanur Karahasan şıkları görünce neye uğradığını şaşırdı.

1 /10 Milyoner'in yeni yayınlanan bölümünde Viyana'da doğmuş ve gurbet hasretiyle yanıp tutuşan yarışmacı Yurdanur Karahasan, sempatik tavırları damga vurdu.

2 /10 4 yıl önce Türkiye'ye yerleşen 56 yaşındaki yarışmacı baraj sorusunu geçmesinin ardından karşısına çıkan kraliyet sorusu ile büyük tedirginlik yaşadı.

3 /10 Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloda sadece kimleri davet etmiştir?

4 /10 a- Adının baş harfi "G" olanları b- 40 yaşında olanları c- Akrep burcu olanları d- Mavi gözlü olanları

5 /10 ŞIKLARI GÖRÜNDE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ Şıkları gördükten sonra uzun uzun düşünen ve şaşkınlık yaşayan yarışmacı, iki kez joker hakkını kullanmayı da ihmal etmedi.

6 /10 Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı a ve c şıkları arasında bir süre düşünmesinin ardından çift cevap joker hakkını kullanması ile büyük ödülü garantilemiş oldu.

7 /10 Milyoner'de "Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloda sadece kimleri davet etmiştir?" sorusunun doğru cevabı c şıkkı "Akrep burcu olanları" olacaktı.

8 /10 100 bin TL değerindeki büyük ödülün ardından yarışmacı Milyoner'e kaldığı yerden devam etmesinin ardından 9. soruda elenerek yarışmaya veda etti.

