Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Fark ödemesi yarın yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle oluşan fark ödemelerinin çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

SGK'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla, emekli maaşlarındaki artıştan kaynaklanan fark tutarlarının ödeme takvimini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme kapsamında, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.

ÖDEMELER BANKA VE PTT ŞUBELERİNDEN YAPILACAK

Açıklamada, ödemelerin hak sahiplerinin mevcut maaşlarını aldıkları kanallar üzerinden yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Emeklilerimiz ve hak sahipleri, fark tutarlarını gelir/aylık aldıkları banka veya PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebileceklerdir. Tüm emeklilerimize hayırlı olsun.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ

Yasalaşan düzenleme sonrası oluşan 3.119 TL'lik fark, ek bir takvim açıklanması gerekiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş farkı ödemeleri için beklenen açıklamayı yaptı.

İşte, maaş farkı çin ödeme günü;

SGK maaş farkı ödemelerinin 4 Şubat itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı anda yapılacağını duyurdu.

SGK'nın açıklamasına göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar.

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar.

Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını 4 Şubat 2026 Çarşamba günü banka veya PTT şubesinden çekebilecek.

SGK bu kapsamda maaş farkı için emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.

