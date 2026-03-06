Modern ile geleneğin köprüsü: Pertevniyal Valide Sultan Camisi

Mimari üslup olarak her ne kadar baroktan Osmanlı stiline geri dönüldüğü söylense de aslında batı ile doğunun bir sentezinin söz konusu olduğunu vurgulayan Doğanay, şöyle konuştu:





"Pertevniyal Valide Sultan Camisi tam bir eklektik yapıdır. Hint mimarisinden köşe kuleleri, Yunan mimarisinden üçgen alınlıklar, gotik mimariden pencereler, Endülüs mimarisinden minber ve bazı süslemeler, Osmanlı mimarisinden mukarnaslı mihrap, geometrik benzemelerle birçok sanat üslubu burada uyumlu bir şekilde bir araya getirilmiş. Batının barokundan kurtulduğu söylenebilir ama klasik Osmanlı mimarisine döndüğü de iddia edilemez. Modern ile gelenek arasında bir köprü sayılabilir. Karakol, medrese, sıbyan mektebi, türbe, çeşme ve dükkanlar gibi birçok yapı usulünü bir arada burada görmekteyiz. Ticaret merkezi içerisinde yer aldığı için çok kültürlü bir yapıya sahip. Yani burada hangi memleketten gelirseniz gelin kendinize ait bir iz görmeniz mümkün, eklektik bir yapı olduğu için bu bakımdan da çok renkli bir dünyaya sahip."