Muazzez Abacı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Son isteği duygulandırdı

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı’nın ABD’de yaşamını yitirmesinin ardından, sanatçının bugüne dek bilinmeyen vasiyeti ortaya çıktı. 78 yaşında hayata veda eden Abacı’nın naaşının Türkiye’ye getirileceği duyurulurken, ünlü sanatçının son isteği sevenlerini derinden etkiledi.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Abacı, 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Ölüm haberinin ardından hem sanat camiası hem de sevenleri büyük üzüntü yaşarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı cenazenin Türkiye’ye nakli için devreye girdi.
5 Kasım’da kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için Amerika’ya giden Muazzez Abacı, burada kalp krizi geçirmiş ve yapılan anjiyo sonrası stent takılmıştı. Ancak tedavi sürecinde böbreklerinde yaşanan komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış ve tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamamıştı.
Günaydın’ın haberine göre, Abacı’nın ölümünden sonra ortaya çıkan vasiyeti herkesi duygulandırdı. Henüz 1.5 yaşındayken zatürre nedeniyle kaybettiği babası Oktay Abacı ile ilgili derin bir özleme sahip olan sanatçı, kızına “Beni babamın yanına gömün” diyerek son isteğini açıklamıştı.
İSTANBUL'DAKİ AKM VEDA TÖRENİ
Tören hazırlıkları çerçevesinde yapılan son düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul'daki AKM veda töreni 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'ye alındı.
Usta sanatçının naaşı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Ankara'ya götürülecek.
Muazzez Abacı, 17 Kasım Pazartesi günü Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Sanatçının böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Ancak menajeri Taner Budak, ailede herhangi bir şüphe olmadığını belirtti.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Abacı’nın yıllardır sağlık sorunları yaşadığı, sahne koşullarının böbrekleri olumsuz etkilediği ve geçirdiği operasyonların risk oluşturduğu ifade edildi. Budak, hastane veya doktor hatası olduğuna dair hiçbir kuşkunun bulunmadığını vurguladı.