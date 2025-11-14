Muazzez Abacı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Son isteği duygulandırdı

5 Kasım’da kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için Amerika’ya giden Muazzez Abacı, burada kalp krizi geçirmiş ve yapılan anjiyo sonrası stent takılmıştı. Ancak tedavi sürecinde böbreklerinde yaşanan komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış ve tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamamıştı.