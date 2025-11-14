Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Muazzez Abacı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Son isteği duygulandırdı

Muazzez Abacı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Son isteği duygulandırdı

15:5114/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı’nın ABD’de yaşamını yitirmesinin ardından, sanatçının bugüne dek bilinmeyen vasiyeti ortaya çıktı. 78 yaşında hayata veda eden Abacı’nın naaşının Türkiye’ye getirileceği duyurulurken, ünlü sanatçının son isteği sevenlerini derinden etkiledi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Abacı, 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Ölüm haberinin ardından hem sanat camiası hem de sevenleri büyük üzüntü yaşarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı cenazenin Türkiye’ye nakli için devreye girdi. 

5 Kasım’da kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için Amerika’ya giden Muazzez Abacı, burada kalp krizi geçirmiş ve yapılan anjiyo sonrası stent takılmıştı. Ancak tedavi sürecinde böbreklerinde yaşanan komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış ve tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamamıştı.

Günaydın’ın haberine göre, Abacı’nın ölümünden sonra ortaya çıkan vasiyeti herkesi duygulandırdı. Henüz 1.5 yaşındayken zatürre nedeniyle kaybettiği babası Oktay Abacı ile ilgili derin bir özleme sahip olan sanatçı, kızına “Beni babamın yanına gömün” diyerek son isteğini açıklamıştı.


İSTANBUL'DAKİ AKM VEDA TÖRENİ


Tören hazırlıkları çerçevesinde yapılan son düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul'daki AKM veda töreni 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'ye alındı.



Usta sanatçının naaşı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Ankara'ya götürülecek.


Muazzez Abacı, 17 Kasım Pazartesi günü Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Sanatçının böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Ancak menajeri Taner Budak, ailede herhangi bir şüphe olmadığını belirtti.


MENAJERİNDEN AÇIKLAMA


Abacı’nın yıllardır sağlık sorunları yaşadığı, sahne koşullarının böbrekleri olumsuz etkilediği ve geçirdiği operasyonların risk oluşturduğu ifade edildi. Budak, hastane veya doktor hatası olduğuna dair hiçbir kuşkunun bulunmadığını vurguladı.


#Muazzez Abacı
#vasiyet
#cenaze töreni
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler açıklandı