Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Hastaneden açıklama geldi

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde iç kanama teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama yapıldı.
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini endişelendirdi.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
İç kanama sonrası yoğun bakıma alınan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi.
Hastaneden yapılan açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.
"Sağlık durumu iyiye gidiyor"
Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun “Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır" dedi.
Kanama üzerinden 3 gün geçtiğini ve tekrarlanmadığını belirten Uzun, “Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir” ifadelerini kullandı.