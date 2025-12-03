Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Hastaneden açıklama geldi

"Sağlık durumu iyiye gidiyor"

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun “Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır" dedi.

Kanama üzerinden 3 gün geçtiğini ve tekrarlanmadığını belirten Uzun, “Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir” ifadelerini kullandı.