Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Hastaneden açıklama geldi

Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Hastaneden açıklama geldi

12:103/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde iç kanama teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama yapıldı.

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini endişelendirdi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

İç kanama sonrası yoğun bakıma alınan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.

"Sağlık durumu iyiye gidiyor"

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun “Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır" dedi.

Kanama üzerinden 3 gün geçtiğini ve tekrarlanmadığını belirten Uzun, “Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir” ifadelerini kullandı.

#Murat Cemcir
#sağlık durumu
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil takvimi 2025: MEB Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?