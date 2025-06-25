Nevşin Mengü'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler: 'Kendini akıllı herkesi aptal sanıyor ama tarih siyasetçi çöplüğü ile dolu'

Kendisini zeki zannediyor. Tarih kendisini zeki insanları aptal zanneden siyasetçi çöplüğüyle dolu. Kemal Bey, "Ben istemedim aday olmayı beni aday yaptılar" diyen ve yine bizi aptal zanneden karşılıklı bir milletvekilliği pazarlığıyla CHP'liler sahada çalıştı. Onların çalışmalarıyla küçük partilerden adaylar milletvekili oldu. Olan CHP'ye oldu. En kaybedilmeyecek seçimi kaybetti adam, ama ısrar ediyor. Demek ki bu işin içinde bir şey var.''







