Nevşin Mengü'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler: 'Kendini akıllı herkesi aptal sanıyor ama tarih siyasetçi çöplüğü ile dolu'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay hakkındaki sözlerinin ardından konuşan Nevşin Mengü, "Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) kendini akıllı, herkesi aptal sanıyor. ‘Tarih, bir tek kendisini zeki, insanları aptal sanan siyasetçi çöplüğü ile dolu’ demek lazım." dedi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonrası Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı olmuştu. Ancak kurultay sonrası delegelere para dağıtıldığına yönelik iddialar gündemden düşmedi. Kurultaya dair dava 30 Haziran'da bir kez daha görülecek.
Kılıçdaroğlu, bu dava öncesi dikkati çeken bazı ifadeler kullandı ve "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz." dedi.
Bunun üzerine Youtuber Nevşin Mengü, yaptığı yayında bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler sarf etti. Mengü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"KEMAL BEY, KENDİNİ AKILLI SANIYOR"
''Kemal Bey'in en büyük sıkıntısı şu; kendini akıllı, herkesi aptal sanıyor. Hem seçmeni aptal sanıyor hem partilileri aptal sanıyor. Bir de bence partilileri küçümsüyor. Kılıçdaroğlu partinin başına geri gelirse kıyıma başlayacakmış parti içinde. Millete aptal diyor, unutur sonra diyor. Kemal Bey'in tarzı, tavrı bu.
Kendisini zeki zannediyor. Tarih kendisini zeki insanları aptal zanneden siyasetçi çöplüğüyle dolu. Kemal Bey, "Ben istemedim aday olmayı beni aday yaptılar" diyen ve yine bizi aptal zanneden karşılıklı bir milletvekilliği pazarlığıyla CHP'liler sahada çalıştı. Onların çalışmalarıyla küçük partilerden adaylar milletvekili oldu. Olan CHP'ye oldu. En kaybedilmeyecek seçimi kaybetti adam, ama ısrar ediyor. Demek ki bu işin içinde bir şey var.''