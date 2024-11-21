Nörolog ortaya koydu: Baş ağrınız beyin tümörü belirtisi mi yoksa sadece soğuk algınlığı mı?

Daha önce deneyimlenen hiçbir ağrıya benzemiyor





"Baş ağrısı aniden farklı hissettikçe, örneğin şimşek gibi baş ağrısı (thunderclap headache) gibi ya da alışılmadık şekilde uzun sürüyorsa, bu bir beyin kanaması, tümör ya da anevrizma gibi ciddi bir durumun belirtisi olabilir," diyen Dr. Chen, "Adını hava olayından alan şimşek gibi baş ağrıları, aniden meydana gelen ve başa vurulmuş gibi hissedilen şiddetli ağrılardır. NHS'ye göre bu ağrılar, "daha önce deneyimlenen hiçbir şeye benzemeyen kör edici bir ağrıya yol açar" ifadelerini kullandı.



