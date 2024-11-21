Nörolog ortaya koydu: Baş ağrınız beyin tümörü belirtisi mi yoksa sadece soğuk algınlığı mı?

Günümüzün en yaygın sağlık sorularından birisi de baş ağrısı... Soğuk havaların etkisiyle birlikte şikayetler de arttı. Uzmanlar baş ağrısına etken olan sebepleri belirtip peş peşe açıklamalar yaparken bir uyarı da Nörolog Dr. Baibing Chen’den geldi. Dr. Chen, baş ağrısının ölümcül bir beyin tümörü mü yoksa sadece kötü bir soğuk algınlığı mı olduğunu, tehlikeli baş ağrısının semptomlarını ve endişe verici olup olmadığını nasıl anlayacağımızı tek tek açıkladı. İşte tüm detaylar...
Pek çok kişinin şikayet ettiği baş ağrıları genellikle zararsızdır, ancak bazı durumlarda hayatı tehdit eden ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Nörolog Dr. Baibing Chen, baş ağrısının tehlikeli bir beyin tümörü ya da kanama belirtisi olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.
Baş ağrıları yaygın bir sağlık sorunudur ve genellikle endişe verici değildir. Ancak bazı durumlarda, bunlar beyin kanaması veya kanserli bir tümör gibi ölümcül bir hastalığın ilk belirtisi olabilir. Uzman Nörolog Dr. Baibing Chen, iki belirgin semptomun önemli bir kırmızı bayrak olduğunu söyleyerek, tehlikeli bir baş ağrısı ile zararsız bir baş ağrısını ayırt etmenin yollarını paylaştı.
Daha önce deneyimlenen hiçbir ağrıya benzemiyor
"Baş ağrısı aniden farklı hissettikçe, örneğin şimşek gibi baş ağrısı (thunderclap headache) gibi ya da alışılmadık şekilde uzun sürüyorsa, bu bir beyin kanaması, tümör ya da anevrizma gibi ciddi bir durumun belirtisi olabilir," diyen Dr. Chen, "Adını hava olayından alan şimşek gibi baş ağrıları, aniden meydana gelen ve başa vurulmuş gibi hissedilen şiddetli ağrılardır. NHS'ye göre bu ağrılar, "daha önce deneyimlenen hiçbir şeye benzemeyen kör edici bir ağrıya yol açar" ifadelerini kullandı.
Ölüme bile yol açabilir
Uyarılarını peş peşe vurgulayan Dr. Chen, "Aniden gelişen şimşek gibi baş ağrıları, beyindeki bir kan damarının patlamış olabileceğini ve bunun kalıcı sakatlık, koma hatta ölüme yol açabileceğini gösteriyor olabilir. Baş ağrıları, aynı zamanda bir beyin tümörünün de belirtisi olabilir, bu nedenle doktorlar, baş ağrıları yeni başlıyor veya daha sık hale geliyorsa bir aile hekimine başvurulmasını genellikle tavsiye ederler." dedi.
Beyin hastalıklarının kırmızı bayraklarını açıklamanın yanı sıra, nörolojik hastalıkların nasıl önlenebileceğine dair bilgiler veren Dr. Chen, "bunlardan biri korkutucu "kilitli sendrom" diyerek anlattı.
Beynin konuşma merkezini etkiler
Beyin sapı ciddi şekilde hasar gördüğünde ve sadece dikey göz hareketlerini kontrol eden kaslar hariç tüm kaslar felç olduğunda bu durum gelişir Bu hastalığa sahip kişiler, tamamen bilinçli olup bilişsel yetenekleri normaldir, ancak konuşamazlar veya hareket edemezler.
Ciddi risk taşır
Dr. Chen, bazı Chiropractor'ların uyguladığı boyun manipülasyonunun, hastaları hayatlarını mahvedebilecek bu hastalığı geliştirme riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi. Bu tedavi, boyun ağrısını hafifletmek için üst omurgadaki kemiklerin manuel olarak manipüle edilmesini içerir. Dr. Chen, böyle bir tekniği kendisinin asla uygulamayacağını belirtti çünkü bunun ciddi, ancak nadir bir risk taşıdığını vurguladı.
"Güçlü boyun ayarları, nadir ama ciddi bir risk taşır, o da vertebral arter diseksiyonudur," diyen Dr. Chan Bu, beyinstemine oksijenli kan taşıyan boyundaki bir arterin yırtılmasıdır. Böyle bir yaralanma, inme riskini beraberinde getirir. Beynin sistemindeki bir inme, gördüğüm en korkunç şeylerden birine yol açabilir ve buna 'kilitli sendrom' denir, burada tamamen bilinçlisiniz ama hareket edemez veya konuşamazsınız," diye ekledi.
"Asla yapılmamalı"
Doktorun "asla yapmamanız gerekenler" listesinde son olarak düzenli ve kaliteli uykunun eksikliği de bulunuyor.
Günde kaç saat uyunmalı?
Chan, Kronik uyku yoksunluğunun, demans riskini artırarak birçok nörolojik soruna yol açabileceğini belirterek, bu yüzden hastanede yoğun bir programım olsa da ve eve geldiğimde iki küçük çocuğum olsa da kaliteli uyku almaya özen gösteririm ve mümkün olduğunda en az altı saat uyumaya çalışırım. NHS, çoğu yetişkinin günde yedi ila dokuz saat kaliteli uykuya ihtiyaç duyduğunu öneriyor." ifadelerini kullandı.