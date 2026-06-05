Ölümle biten kalça dolgusunda doktorun da aralarında olduğu 6 kişi için hapis istendi

BİNADAN ÇIKARILMA ANI YER ALDI

Ayrıca iddianamede iş yerinde çalışan 4 kişinin de, Çiftçi'ye yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizleyerek çelişkili beyanda bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi. Yine dosyaya iş yerinin bulunduğu binanın güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtları da girdi. Görüntülerde ise Melike Çiftçi'nin operasyon yaptırmak için iş yerine gelmesi, bir süre sonra ise fenalaşmasının ardından çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarıya çıkarılıp bir otomobile bindirilmesi, bir süre sonra ise Ö.Ö.'nün kurs yerine dönmesi yer aldı.