Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ordu'daki 18 odalı Cevat Bey Konağı turizme kazandırılıyor

Ordu'daki 18 odalı Cevat Bey Konağı turizme kazandırılıyor

13:504/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamaş ilçesinde atıl vaziyetteki 116 yıllık Cevat Bey Konağı'nın restorasyonunun devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma vizyonu doğrultusunda tarihi yapıların restorasyonunun sürdürüldüğü bildirildi.


Altınordu Selimiye Konağı ve Ünye Yürürler Konağı’nın ardından Ordu'nun en büyük konaklarından Cevat Bey Konağı'nda da çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Restorasyonunun tamamlanmasının ardından konağın sadece ilçeye değil, Ordu'ya değer katacak önemli bir kültür ve turizm durağı olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"1909 yılında Çamaş ailesinden Osman Ağa tarafından yaptırılan 18 odalı, avlusunda aşevi ve fırın bulunan Cevat Bey Konağı, Osmanlı döneminden kalma sivil mimarinin seçkin örnekleri arasında yer alıyor. Eski Anadolu kültürünü bozmadan günümüze taşıyan nadir yapılardan biri olan konak, restorasyonun ardından hem mimari kimliğini koruyacak hem de yeni işlevlerle uzun yıllar hizmet verecek. İlçenin Edirli Mahallesi'nde yer alan ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle restore edilecek tescilli yapı, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yeniden Ordu kültürüne kazandırılıyor."






#ordu
#ordu büyükşehir belediyesi
#konak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık ayı temettü veren şirketler belli oldu: BİM, Turkcell, Ebebek, Tekfen, Ford temettü ödeme tarihleri ve tutarları