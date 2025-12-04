Ordu'daki 18 odalı Cevat Bey Konağı turizme kazandırılıyor

Restorasyonunun tamamlanmasının ardından konağın sadece ilçeye değil, Ordu'ya değer katacak önemli bir kültür ve turizm durağı olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:





"1909 yılında Çamaş ailesinden Osman Ağa tarafından yaptırılan 18 odalı, avlusunda aşevi ve fırın bulunan Cevat Bey Konağı, Osmanlı döneminden kalma sivil mimarinin seçkin örnekleri arasında yer alıyor. Eski Anadolu kültürünü bozmadan günümüze taşıyan nadir yapılardan biri olan konak, restorasyonun ardından hem mimari kimliğini koruyacak hem de yeni işlevlerle uzun yıllar hizmet verecek. İlçenin Edirli Mahallesi'nde yer alan ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle restore edilecek tescilli yapı, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yeniden Ordu kültürüne kazandırılıyor."



















