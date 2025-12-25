Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ozan Akbaba'nın eşi yoğun bakımda: Kalp ameliyatı geçirdi

Ozan Akbaba'nın eşi yoğun bakımda: Kalp ameliyatı geçirdi

07:2325/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

“Uzak Şehir” dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba’nın eşi Buket Akbaba, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınırken, operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi.

“Uzak Şehir” dizisinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba’nın eşi Buket Akbaba, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.



Buket Akbaba, dün özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne yatırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Akbaba’nın operasyonu öğle saatlerinde tamamlandı. Ameliyat sırasında kalp damarlarıyla ilgili yaşanan sorunun giderildiği belirtildi.

Operasyonun ardından yoğun bakım servisine alınan Buket Akbaba’nın sağlık durumunun iyi olduğu, yarın normal odaya çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.


Öte yandan “Uzak Şehir” dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölüm tanıtımının paylaşılmaması dikkat çekti.



#ozan akbaba
#buket akbaba
#kalp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Yeni tutar için gözler MSB’de