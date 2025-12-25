Ozan Akbaba'nın eşi yoğun bakımda: Kalp ameliyatı geçirdi

“Uzak Şehir” dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba’nın eşi Buket Akbaba, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınırken, operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi.
“Uzak Şehir” dizisinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba’nın eşi Buket Akbaba, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.
Buket Akbaba, dün özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne yatırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Akbaba’nın operasyonu öğle saatlerinde tamamlandı. Ameliyat sırasında kalp damarlarıyla ilgili yaşanan sorunun giderildiği belirtildi.
Operasyonun ardından yoğun bakım servisine alınan Buket Akbaba’nın sağlık durumunun iyi olduğu, yarın normal odaya çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.
Öte yandan “Uzak Şehir” dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölüm tanıtımının paylaşılmaması dikkat çekti.